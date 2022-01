Serie A, Atalanta-Inter: 0-0. Inzaghi resta primo ma rischia il sorpasso del Milan

Il pareggio non cambia la classifica delle due squadre

Al Gewiss Stadium finisce a reti inviolate il match clou della 22esima giornata della Serie A tra Atalanta e Inter. Padroni di casa pericolosi più volte in area avversaria dove hanno trovato sempre un Handanovic pronto a difendere la porta dell'Inter, anche se è la squadra di Inzaghi ad essere andata più vicino al gol con il palo colpito da D'Ambrosio su assist di Barella. Con questo pareggio non cambia la classifica delle due squadre: l'Atalanta sale a 42 punti e resta quarta in classifica, l'Inter a 50 punti, in testa, ma domani rischia il sorpasso da parte del Milan, che avrà però una partita giocata in più rispetto ai nerazzurri.