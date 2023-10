Serie A, Atalanta-Genoa 2-0: Lookman ed Ederson regalano il sesto posto alla Dea

L'Atalanta batte il Genoa 2-0 e si porta al sesto posto in classifica superando Roma e Bologna. Dopo un primo tempo che si è concluso a reti inviolate, i tre punti per la squadra di Gasperini arrivano nel secondo tempo, prima con il vantaggio segnato da Lookman al 72', poi con il raddoppio di Ederson al 95°.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.