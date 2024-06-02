Succede tutto nel primo tempo, cinque gol per chiudere la stagione di Serie A. Il tanto discusso recupero della ventinovesima giornata termina 2-3 in favore della Fiorentina che al Gewiss Stadium vince in trasferta rispondendo alle reti di Lookman e di Scalvini con un gol di Nico Gonzalez e soprattutto una doppietta di Andrea Belotti. L'ex Roma in estate farà ritorno Trigoria, tuttavia, come ha riportato oggi Il Tempo, la sua permanenza non si prolungherà a lungo e Florent Ghisolfi dovrà trovare una nuova meta per la carriera dell'attaccante Viola che con questi due gol ha concluso la stagione con un bottino complessivo di sei reti, perfettamente divise (3-3) tra i giallorossi e la Fiorentina. La partita dell'Atalatna invece, termina con una notizia che preoccupa sia Gasperini, ma soprattuto Spalletti visto che Giorgio Scalvini è stato costretto ad uscire per infortunio al minuto 82. Il giocatore è uscito con le sue gambe, ma improvvisamente la minaccia di saltare l'Europeo per il difensore si fa più concreta. Al termine dell'incontro, accompagnato dagli applausi dei calciatori, l'arbitro Orsato ha indossato una maglietta con la sua foto e la scritta "Legend" per celebrare l'ultima partita diretta nella sua carriera terminata oggi.