Serie A, Atalanta-Cagliari 1-2: la doppietta di Pereiro regala 3 punti ai sardi

La Roma va a -4 dai bergamaschi che devono ancora recuperare una partita

Il lunch match della domenica regala sorprese. Il Cagliari vince a Bergamo 1-2 grazie alla doppietta di Pereiro. Dopo la prima frazione terminata a reti bianche, Gaston porta in vantaggio i rossoblu al 50’. Il pareggio di Palomino al 64’ dura soli 4 minuti, l’uruguaiano porta nuovamente in vantaggio i sardi che hanno saputo sfruttare la superiorità numerica grazie all’espulsione di Musso. Nonostante gli 8 minuti di recupero i bergamaschi non trovano il gol del pareggio. Roma che si porta a -4 dalla squadra di Gasperini. Il Cagliari esce momentaneamente dalla zona retrocessione.