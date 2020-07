Serie A, Atalanta-Brescia 6-2: super Pasalic spazza via le Rondinelle

Non si ferma la cavalcata dell’Atalanta di Gasperini, che conquista altri tre punti e il momentaneo secondo posto in solitaria della classifica a quota 70 punti, battendo il Brescia di Lopez con un secco 6 a 2. Inizio subito pimpante dei padroni di casa, che mettono la freccia con Pasalic. Le Rondinelle giocano bene e accettano il palleggio e con Torregrossa riescono a trovare il pareggio, complice anche una disattenzione di Caldara. Di lì in poi però si sprigiona tutta la forza offensiva della banda Gasperini.

Nel giro di due minuti De Roon e Malinovskyi confezionano un uno-due spettacolare che vale il 3 a 1, poi Zapata chiude con il poker il primo tempo. Solito via vai dalla panchina, ma la qualità e l’intensità non cambiano. Rimane solo il protagonista di giornata. Pasalic, che timbra altre due volte il cartellino, si regala una tripletta e si porta a casa il pallone della partita. A pochi minuti dal triplice fischio arriva anche il gol di Spalek per il Brescia a fissare il 6 a 2 finale.