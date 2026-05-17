La sconfitta non costa nulla alla Dea che è certa del settimo posto e della Conference
Sussulto d'orgoglio del Bologna che batte fuori casa l'Atalanta, ma non riesce comunque a mettere in discussione il settimo posto. Il successo per 1-0 grazie alla rete di Orsolini porta la squadra di Italiano a 3 punti dalla Dea, ma anche l'arrivo a pari punti non basterebbe in virtù degli scontri diretti a sfavore (all'andata finì 0-2). Gara combattuta per tutti e 90 i minuti e decisa al 78' con il gol del 7 rossoblu: Rowe crossa sul secondo palo per Orsolini che deve solo spingere in porta. I felsinei chiuderanno il campionato la prossima settimana contro l'Inter, mentre l'Atalanta giocherà in casa della Fiorentina.
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