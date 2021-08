Serie A, Atalanta-Bologna 0-0, Lazio-Spezia 6-1

La squadra di Sarri vince grazie ad una tripletta di Immobile che sbaglia anche un calcio di rigore e ai gol di Anderson, Hysaj e Luis Alberto

Il Bologna ferma in trasferta sul pari a reti inviolate l'Atalanta nella seconda giornata del campionato di Serie A. La Lazio di Sarri, al debutto ufficiale all'Olimpico, va in svantaggio contro lo Spezia grazie ad un gol di Verde, ma poi rimonta e dilaga grazie ad una tripletta di Ciro Immobile (che ha sbagliato anche un rigore) e ai gol di Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto. Ospiti in dieci per gran parte del secondo tempo per l'espulsione di Amian per fallo da ultimo uomo su Felipe Anderson, lanciato in porta da Reina.