Juve-Napoli, bianconeri allo Stadium: si va verso lo 0-3 a tavolino

Prosegue la querelle relativa al posticipo della 3° giornata di Serie A tra Juventus e Napoli. Per la Lega “non sussistono i presupposti per non giocare” e per gli azzurri è in arrivo lo 0-3 a tavolino. I partenopei hanno due positivi in squadra – Zielinski ed Elmas – e dall’Asl Napoli 2 Nord era arrivato il divieto, nei confronti degli azzurri, di recarsi a Torino per la partita di stasera. “Per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio” aveva precisato l’Azienda Sanitaria Locale. Il Napoli non è partito per il Piemonte, ma, secondo il regolamento, l’incontro può essere rinviato solo su richiesta di una società con almeno dieci elementi positivi al coronavirus. Intanto, i bianconeri sono arrivati allo Stadium.