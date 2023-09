Serie A, arrivano gli audio dei dialoghi tra arbitri e Var: si parte da domani

Trovato l'accordo tra Federcalcio e Dazn che li trasmetterà in diretta nel programma "Sunday night square". Le conversazioni in campo si riferiranno al turno precedente di campionato

Redazione

È pronta una grande rivoluzione in Serie A. Come riportato dall'Ansa, a partire dalle gare di campionato in programma domani sera, sarà possibile ascoltare gli audio tra arbitri e Var. Il tutto è stato reso possibile grazie ad un accordo tra Federcalcio e Dazn. Gli audio che verranno trasmessi a tutti i telespettatori, per questioni regolamentari, si riferiranno agli episodi del turno precedente e andranno in diretta nel programma "Sunday night square". Le clip verranno mostrare nel nuovo format OPEN VAR, in cui interverrà anche un ospite AIA ogni settimana.

“Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio, con OPEN VAR vogliamo contribuire a creare nel nostro Paese una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale. Lo spazio FIGC-AIA all’interno della programmazione di DAZN non è una moviola, ma l’occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara in uno dei settori più innovativi e rivoluzionari del calcio degli ultimi anni, che è il Var”, dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

