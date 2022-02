Serie A, ancora una fumata nera per l’elezione del presidente della Lega

Solo un voto per Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, candidatura sul quale sembrava esserci un consenso trasversale alla vigilia della seconda votazione

E’ ancora lunga la strada per trovare il nuovo presidente, come riportato da Ansa. Ancora una fumata nera per l'elezione del presidente della Lega di serie A. Come riporta l'agenzia di stampa, si è conclusa da poco l'assemblea di Lega in cui i presidenti delle società hanno votato per l'elezione del nuovo numero uno di Via Rosellini, dopo le dimissioni di Dal Pinto. Anche oggi, dopo la prima votazione andata a vuoto, un nulla di fatto: il risultato è di 19 schede bianche. Solo un voto per Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, candidatura sul quale sembrava esserci un consenso trasversale alla vigilia della seconda votazione.