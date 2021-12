Serie A, ancora stop per la Dea: contro il Genoa è 0-0. Juventus-Cagliari 2-0

Le due partite hanno dato inizio all'ultima giornata del girone di andata

Dopo il caso legato a Udinese-Salernitana prende vita l'ultima giornata del girone di andata di Serie A. A Marassi il Genoa ospita un'Atalanta ferita dal 1-4 subito sabato dalla Roma. Una partita senza troppe emozioni che lascia la Dea anche 'spuntata'. All'intervallo, infatti, Zapata è costretto a cedere il posto in campo a Muriel per un problema fisico. La Juventus ha chiuso il suo 2021 con una vittoria per 2-0 sul Cagliari grazie ai gol di Kean e Bernardeschi ma non senza spauracchi. I sardi costruiscono due occasioni nitide per il pareggio: la prima capita sui piedi di Dalbert che spreca malamente da buonissima posizione nell'area piccola. Al 67' Joao Pedro svetta in area di rigore e incorna indirizzando la palla verso la porta. Non aveva fatto i conti con Szczesny che con un colpo di reni ha tolto con una mano la palla da sotto la traversa. Gli uomini di Allegri arrivano a meno quattro dai bergamaschi, ancora al quarto posto. Il pareggio di Genova, però, offre un'ottima occasione alle inseguitrici, compresa la Roma. Nelle retrovie è sempre più critica la situazione di Cagliari e Genoa, entrambe in zona retrocessione.