Serie A, altri tre giocatori del Genoa positivi al Covid-19. Un caso anche nell’Atalanta

Altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del Genoa. Come comunicato dalla società rossoblu sui propri canali ufficiali, si tratta dei tre membri della prima squadra Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males: i tre casi sono stati confermati a seguito dei risultati dell’ultimo ciclo di esami strumentali, avvenuto giovedì scorso. Sale a 22 il numero dei contagiati in casa Genoa: un dato certamente allarmante che ha portato negli scorsi giorni al rinvio della gara che gli uomini di Rolando Maran avrebbero dovuto disputare oggi contro il Torino. Intanto in casa Atalanta, a seguito di una positività al coronavirus ancora non meglio specificata dal club, è stata annullata la conferenza stampa di Giampiero Gasperini, originariamente prevista per le 13.30. Il soggetto positivo, come risulta dal comunicato del club bergamasco, “è a bassa carica virale ed attualmente asintomatico”. Preoccupazione anche per la sfida tra Juventus e Napoli dopo la sopraggiunta positività del centrocampista azzurro Zielinski proprio a seguito della gara contro il Genoa. L’ipotesi che il big match della terza giornata di Serie A possa non giocarsi è al momento scongiurata dal regolamento.