Serie A, al Torino la sfida salvezza: Cagliari battuto 1-0, decide Bremer

Il posticipo del venerdì va al Torino, che a Cagliari si impone per 1-0 e fa sua la sfida salvezza grazie alla rete decisiva di Gleison Bremer. Partita equilibrata che viene sbloccata dal gol del difensore al minuto 76, bravo ad approfittare dell’errore in marcatura di Godin per battere Cragno. Di Francesco va ora a -5 dal Torino: i rossoblù non vincono dal 7 novembre e hanno conquistato un solo punto nelle ultime dieci partite. I granata di Davide Nicola tirano invece un sospiro di sollievo, anche se la diciassettesima posizione in classifica non può far stare tranquilli i piemontesi.