Il Lecce si aggiudica lo scontro salvezza con la Spal. Al Via del Mare la squadra di Liverani si impone per 2-1. Trascinatore dei pugliesi Mancosu, che prima segna l’1-0 momentaneo, poi fornisce l’assist a Majer per il gol vittoria. Per gli estensi, sempre più ultimi, non basta la rete del solito Petagna. La salvezza per la squadra di Di Biagio comincia ad assumere i contorni dell’impresa.