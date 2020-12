Serie A, accolto il ricorso del Napoli: gli azzurri giocheranno contro la Juventus

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto in toto il ricorso del Napoli per lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione in classifica assegnati in occasione della sfida contro la Juventus dello scorso 4 ottobre: gli azzurri avranno dunque la possibilità di rigiocare la sfida dell’Allianz Stadium, in una data ancora da stabilire. Il ricorso del club partenopeo è stato esaminato dal Collegio a sezioni unite. La Juventus non aveva portato nuovi elementi in sede dibattimentale, scegliendo di non costituirsi.

La decisione del Collegio di Garanzia modifica in maniera significativa la classifica del campionato di Serie A: al terzo posto della graduatoria si trovano infatti appaiate Napoli, Juventus e Roma a quota 24. I giallorossi occupano di fatto la quinta casella, avendo una differenza reti peggiore rispetto ad entrambe le rivali oltre che anche lo scontro diretto a sfavore con il club azzurro.