Serie A 2022-23, si inizia il 14 agosto e si finisce a giugno

Ecco le date anche per le coppe europee. Un incastro di impegni per i primi Mondiali invernali

Ancora non è finito il campionato, ma già si pensa al prossimo. E per forza di cose: complici i Mondiali in Qatar previsti dal 21 novembre al 18 dicembre, la Lega Serie A deve pensare in anticipo a come organizzare il calendario per la stagione 2022-23, e non arrivano buone notizie per i calciatori (per i tifosi sì).