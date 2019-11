Serie A, 1-1 tra Spal e Genoa: un pareggio che non accontenta nessuno

Spal e Genoa concludono con una pari la 13esima giornata di Serie A 2019/2020. Un match importante per la lotta salvezza tra due squadre in crisi di risultati. Passano in vantaggio i padroni di casa al minuto 55 grazie al rigore trasformato da Petagna, al suo quarto centro stagionale. Ma la gioia dell’ex Atalanta dura una manciata di secondi, con Sturaro che ristabilisca la parità per i suoi appena due minuti più tardi. La squadra di Semplici sale a 9 punti, con il Genoa che raggiunge la doppia cifra con una sola lunghezza in più (10).