Serie A, 1-1 tra Salernitana e Cagliari: i granata restano in zona salvezza

La squadra di Nicola mette un altro importante "mattoncino" in chiave permanenza in Serie A a sole due giornate dal termine del campionato

La Salernitana pareggia 1-1 contro il Cagliari tra le mura dell'Arechi. Il club campano era andato in vantaggio grazie ad un rigore di Simone Verdi e negli ultimi secondi di gioco, un colpo di testa di Giorgio Altare, ha regalato ai rossoblù il gol che ha negato la vittoria ai granata. Ora la squadra di Davide Nicola si trova ad un punto di vantaggio sullo stesso Cagliari terzultimo a sole due giornate dal termine del campionato. Per la Salernitana si tratta del quinto risultato utile consecutivo (tre vittorie e due pareggi) e sogna sempre di più una permanenza in Serie A che, fino a poche settimane fa, sembrava utopia.