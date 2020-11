Serie A, Ibrahimovic affonda il Napoli: 1-3 al San Paolo

Archiviata l’ottava giornata di Serie A con la vittoria del Milan sul Napoli per 3-1. I rossoneri continuano a vincere anche in occasione dell’insidiosa trasferta contro gli azzurri. A trascinare gli uomini di Pioli, sostituito oggi da Bonera causa Covid, è il solito Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese firma una doppietta pesantissima che permette di superare agevolmente lo scontro diretto dell’ottava giornata e di tornare così in vetta alla classifica. Al 20esimo sblocca la partita con un colpo di testa perentorio su cross di Theo Hernandez. Il raddoppio arriva al 54esimo: l’attaccante insacca su un traversone dalla sinistra di Rebic. La reazione del Napoli arriva al 63esimo, quando Mertens riapre la partita battendo Donnarumma dopo aver vinto un rimpallo con Romagnoli in area di rigore. Due minuti più tardi è Bakayoko a spengere gli entusiasmi degli uomini di Gattuso: entrata scomposta su Hernandez e secondo giallo inevitabile per il centrocampista. Chiude la partita al 95esimo la rete di Hauge che infila Meret da posizione defilata.

Il Milan si conferma capolista salendo a 20 punti in classifica mentre i partenopei rimangono a quota 14, al sesto posto.