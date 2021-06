Sergio Ramos lascia il Real Madrid: domani la conferenza stampa

Il giocatore andaluso lascia i Galacticos dopo 16 anni

Sergio Ramos dice addio al Real Madrid. Il difensore spagnolo, dopo 16 anni, lascia i Galacticos: l'andaluso è in scadenza di contratto. Lo confermano i Blancos con un comunicato, in cui rendono nota la conferenza stampa. Il difensore ex Siviglia parlerà alle televisioni domani alle 12:30. Con la maglia Merengue, Sergio Ramos ha conquistato per 5 volte la Liga, 2 Coppe del Re, 4 Supercoppe di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppe europee e 4 Mondiali per club. Negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento della Roma per il difensore, anche se l'operazione per portarlo nella Capitale è quasi un'utopia.