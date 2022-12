Serbia-Svizzera, Matic tuona contro la Fifa e ricorda il precedente del 2018

Serbia-Svizzera di questa sera si porta dietro strascichi di polemiche risalenti all'ultimo Mondiale del 2018. Fu una partita tesissima in cui la Serbia andò in vantaggio con Mitrovic dopo soli 5 minuti, risultato poi ribaltato da Xhaka e Shaqiri conditi da esultanze a dir poco amichevoli. I due infatti mimarono l'aquila albanese per celebrare il Kosovo, paese di cui la Serbia non riconosce l'indipendenza. Oltre questo episodio più prettamente politico, ne seguì un altro calcistico condiviso da Matic in una storia sul suo profilo instagram: "Se c'è giustizia, la partita avrà inizio con un rigore per la Serbia". Il fatto in questione riguarda una trattenuta sospetta di Lichtsteiner su Mitrovic letteralmente abbattuto in area di rigore. Il Var non viene neanche preso in causa perché l'arbitro Brych fischia fallo in attacco. Il passato non si dimentica e quattro anni dopo è ancora sfida ai gironi e chissà cosa riserverà il destino.