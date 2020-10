Seoane: “I gol subiti frutto di nostre disattenzioni. La partita è cambiata con Dzeko”

Lo Young Boys non riesce nell’impresa. Gli svizzeri vanno in vantaggio con la Roma ma si fanno rimontare nella ripresa ed escono sconfitti 2-1. Ecco le parole a fine partita del tecnico Seoane.

SEOANE A ROMA TV

“Grande soddisfazione vedere una squadra con questa attitudine giocare così, aggredendo alto. Abbiamo avuto tante occasioni per finire meglio le azioni. Abbiamo lavorato bene in fase difensiva, poi con l’ingresso di giocatori come Dzeko e Mkhitaryan è cambiato il gioco, anche i miei calciatori hanno detto che con l’entrata del bosniaco il gioco della Roma era cambiato. C’è grande amarezza perché i due gol che abbiamo preso non hanno niente a che vedere con la qualità dei giocatori ma nascono da nostre disattenzioni. Dzeko è un giocatore completo, con esperienza, capace di giocare bene tutti i palloni. A parte la qualità individuale, ciò che manca a noi è l’esperienza”.