Ufficiale l’esonero di Semplici: il Cagliari pensa anche a Ranieri

Il tecnico testaccino è in corsa per la panchina dei rossoblù. Per la felicità di Mourinho…

Claudio Ranieri è tra i nomi in corsa per sostituire Leonardo Semplici al Cagliari. L'allenatore dei sardi è sulla graticola dopo il ko subito in rimonta col Genoa nell'ultima giornata, il presidente Giulini sta valutando seriamente l'esonero, che sarebbe il secondo in poche ore dopo quello di Di Francesco a Verona. Secondo 'Sky Sport', il patron dei rossoblù sta decidendo in queste ore, riflettendo anche sui possibili sostituti. In pole sembrava esserci il ritorno di Diego Lopez, ma tra le alternative ci sono anche Iachini, Liverani e le suggestioni Gattuso e Claudio Ranieri. Il ritorno del tecnico testaccino di certo farebbe felice Jose Mourinho: “Bello ritrovare in Serie A gli allenatori della mia generazione, da Allegri a Sarri e Spalletti. Ma aspetto anche il ritorno di Don Claudio”, ha detto il portoghese in una delle sue interviste. Don Claudio ovviamente è Ranieri, per cui Mou nutre una stima enorme, manifestata già in tante occasioni anche in Inghilterra. “Il Leicester avrebbe dovuto intitolargli lo stadio, non esonerarlo”, aveva commentato amaramente dopo il divorzio tra il manager testaccino e le Foxes. Una stima ovviamente totalmente ricambiata da parte di Ranieri, che ha definito Mourinho"mago della tattica, che sa fare il suo mestiere, condottiero di popoli".