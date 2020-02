Coppa Italia, Inter-Napoli 0-1: decide la perla di Fabian Ruiz

In attesa del ritorno, previsto il 5 marzo al San Paolo, la semifinale d’andata di Coppa Italia si chiude con una vittoria del Napoli sull’Inter per 0-1. Un primo tempo che non ha visto grandi squilli, eccezion fatta per l’occasione nel recupero sciupata da Zielinski: il polacco, a tu per tu con Padelli, tenta di beffarlo con un pallonetto ma il nerazzurro disinnesca ed esulta per il grande salvataggio. Nella ripresa al 57′ la perla di Fabian Ruiz: uno due e tiro a giro che stavolta si insacca alle spalle di Padelli. La partita si accende con l’ammonizione di Conte e prosegue con l’Inter all’assalto dei partenopei: Eriksen, subentrato al 66′ per Sensi, squilla due volte ad Ospina ma non centra la porta. All’89’ Biraghi si tuffa in area per un contatto di Elmas ma Calvarese lascia proseguire. Buona vittoria per la squadra di Gattuso che partirà in vantaggio nella semifinale di ritorno.