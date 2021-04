“Sean Cox non cammina e non parla”: il racconto straziante del fratello

Il tifoso irlandese rimase gravemente ferito negli scontri davanti ad Anfield il 24 aprile del 2018

Sean Cox prende lezioni di logopedia su Zoom e ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. "È felice di essere a casa - continua Peter - ma non camminerà e non parlerà mai più. È questa la verità. Dice solo "sì" e indica le cose se vuole qualcosa. Non parla perché il danno è al cervello, e la notte c'è bisogno di qualcuno che lo aiuti a girarsi nel letto. Ma la moglie è una donna straordinaria e lo vizia in tutto e per tutto". Ma non è finita qui: perché Peter racconta che Sean Cox dev'essere tenuto d'occhio anche quando mangia, perché c'è il pericolo che si strozzi. "Quando vediamo le partite penso se davvero capisce cosa sta succedendo in campo. Quando gli parlo guarda fuori dalla finestra, è davvero straziante". Subito dopo gli scontri, è nata una raccolta fondi su GoFundMe che ha ricevuto donazioni anche da tantissimi italiani e tifosi della Roma. Lo stesso club giallorosso ha donato 150 mila euro attraverso il presidente James Pallotta.