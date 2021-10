Sconcerti: “Roma, campagna acquisti sbagliata. Mayoral comodo alla Fiorentina”

Il giornalista non apprezza interamente l'operato sul mercato da parte dei giallorossi: "Alla Roma tre centravanti sono troppi. E' stato un mercato di inseguimento e non di scelte"

Sono tante le alternative in attacco per la Roma targata Mourinho. Nella trasmissione Maracanà di TuttoMercatoWeb si è espresso Mario Sconcerti, a cui è stato chiesto un parere su Borja Mayoral, finora utilizzato col contagocce dal tecnico portoghese: "La Roma ha sbagliato campagna acquisti, che è stata di inseguimento e non di giocatori che realmente servivano. La differenza sono Mourinho e Zaniolo. Lo stesso Abraham, che è un investimento, dal punto di vista tecnico c'era già un grande centravanti. Hanno dovuto comprare un terzino sinistro per l'infortunio di Spinazzola. E poi la sorpresa Shomurodov. Se hai due centravanti, il terzo attaccante, che è un prestito, non hai interesse a farlo giocare. Secondo me è giusto per la Fiorentina, perché Vlahovic va sostituito ora, subito, quando ancora c'è".