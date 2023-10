Scommesse, Spalletti: “Ora sciacalli e spioni vanno a caccia di pubblicità”

Poche ore alla sfida tra Italia e Malta che si giocherà questa sera a Bari in un clima senza dubbio particolare. A tenere banco infatti non può che essere ancora il caso scommesse, di cui il ct Luciano Spalletti ha parlato anche a 'Rai Sport': "I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che diventano famosi andando a spiare e a sciacallare su di loro per avere pubblicità". L'allenatore della Nazionale torna così a commentare la vicenda dopo la conferenza stampa di ieri in cui si è detto vicino umanamente ai calciatori coinvolti, ma sottolineando che "chi sbaglia deve pagare".