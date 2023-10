Scommesse, Spalletti: “La squadra è vicina ai giocatori. Chi ha sbagliato paghi”

La notizia del calcio scommesse ha travolto la Nazionale di Luciano Spalletti alla vigilia di due importanti sfide per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio. Il ct, ai microfoni di SkySport, ha detto la sua sulla vicenda: "Tutta la squadra è rimasta vicina ai giocatori, e continueremo a restare vicino ai ragazzi. Dobbiamo cercare di aiutarli per cercare di difendersi. La Giustizia è giusto che faccia il suo percorso, ed è giusto, qualora dovessero essere ritenuti colpevoli, che paghino. Noi dobbiamo sforzarci per far conoscere, per parlare e mettere in guardia i nostri giovani da queste insidie. La decisione di lasciarli andare? E’ una decisione corretta in base a quello che è successo, non potevamo portarci dietro due ragazzi scioccati dalle loro vicende".