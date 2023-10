Scommesse, i legali di Zaniolo: “Dopo l’interrogatorio tuteleremo la sua immagine”

"Abbiamo inteso mantenere, e lo manterremo rigorosamente, il massimo riserbo per rispetto del procedimento in corso"

"Oggi sono stati pubblicati su testate giornalistiche e siti web specializzati, una serie di articoli che si sono 'occupati' di Nicolò Zaniolo con ricostruzioni e notizie che non meritano, allo stato, commento alcuno. - scrivono legali di Nicolò Zaniolo, Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, in merito al caos scommesse come riporta SportMediaset - Abbiamo inteso mantenere, e lo manterremo rigorosamente, il massimo riserbo per rispetto del procedimento in corso, presso la Procura della Repubblica di Torino, in attesa di rispondere ai magistrati titolari dell'indagine".