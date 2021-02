Schiattarella: “Non possiamo avere paura della Roma. Le neopromosse hanno creato problemi alle big”

Pasquale Schiattarella pensa già alla Roma, senza timori reverenziali. Il centrocampista del Benevento, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato delle proprie prospettive per la stagione in corso, con un occhio puntato soprattutto ai prossimi difficili impegni dei suoi contro i giallorossi e il Napoli. Questa la sua analisi:

Affrontare di fila Roma e Napoli può trasmettere tensione eccessiva in ottica classifica?

Non possiamo aver paura. Guardare gli altri sarebbe un errore, l’unico pensiero è raggiungere la fatidica quota dei 40 punti. In questo campionato anche le neopromosse hanno creato problemi alle grandi, basti vedere la sconfitta del Milan con lo Spezia. I liguri giocano un buon calcio, hanno un bravo allenatore e hanno vinto anche altre gare in modo inaspettato. Anche il Crotone, pur ultimo in classifica, ha organizzazione e non è affatto già retrocesso. Tre dovranno necessariamente scendere, ovviamente. A me basta che si salvi il Benevento!.