Saudi league, Fienga nuovo CEO dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo

Non solo calciatori e allenatori, ora in Arabia arrivano anche i dirigenti italiani. Il primo acquisto della Saudi Pro League è Guido Fienga, ex amministratore delegato della Roma, che è il nuovo CEO dell’Al Nassr, la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo. Il dirigente è stato annunciato attraverso un comunicato ufficiale dal club arabo. Fienga nella Roma ha avuto un ruolo dirigenziale dal 2013 (inizialmente come Strategy e Media director, poi come Chief Operating Officer) e dal 24 gennaio del 2019 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato (o Ceo, Chief Executive Officer) della società.