"Spero di restare al Lens", aveva detto pochi giorni fa Saud. Parole chiare, idee ferme: l’arabo si trova bene in Francia e non vuole più andare via. E, a guardare la sua stagione, non potrebbe essere altrimenti. In poco meno di un anno si è preso la fascia destra, ha sfiorato il titolo in campionato e ha conquistato - da protagonista - la prima Coupe de France della storia del club. Una stagione da ricordare, la prima davvero memorabile da quando è arrivato in Europa. Alla Roma, complice un difficile ambientamento e le poche occasioni concesse, non era riuscito a dimostrare tutto il suo valore. In Francia, invece, si è ritrovato. O, forse, è semplicemente sbocciato. Oltre al primo trofeo europeo della sua carriera, si è tolto anche una soddisfazione forse ancora più significativa: con la vittoria della coppa è diventato il primo arabo a sollevare un trofeo in Francia. Un primato assoluto, che oggi si gode con orgoglio. Il suo desiderio è chiaro: restare lì. Ora la palla passa ai club. Il Lens ha un diritto di riscatto superiore ai 3 milioni di euro. E la Roma, a quel punto, potrebbe salutare un ragazzo arrivato con il sorriso… e che in Francia è tornato a sorridere.