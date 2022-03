Sassuolo, ufficiale del rinnovo di Frattesi fino al 2026

Il giocatore aveva attirato molti club tra cui l'Inter

Il Sassuolo ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale di aver rinnovato il contratto di Davide Frattesi fino al 2026. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili nella Roma, è definitivamente esploso tra le fila neroverdi attirando l'attenzione di molti top club. Inter su tutti. Nell'ultimo periodo anche Pinto aveva riallacciato i rapporti con gli emiliani tenendo in considerazione anche il 30% che i neroverdi dovrebbero riconoscere ai giallorossi in caso di vendita del classe '99. In attesa di ulteriori sviluppi, Carnivali si è accaparrato le prestazioni del giocatore per altri 4 anni.