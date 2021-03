Sassuolo, ripresa in vista della Roma: lavoro tattico e partitella

Oggi il Sassuolo è tornato ad allenarsi in vista della partita contro la Roma di sabato pomeriggio (ore 15). Per la squadra di De Zerbi riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella ad alta intensità su campo ridotto. Da valutare le condizioni di Berardi e Caputo, che sono rientrati dalla nazionale per due infortuni e sono a fortissimo rischio per il match contro i giallorossi. Domani i neroverdi torneranno ad allenarsi nel pomeriggio in una seduta a porte chiuse.