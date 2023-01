Sassuolo-Lazio, Immobile out dopo 15′: problema muscolare

Durante Sassuolo-Lazio, dopo soli 15 minuti, Ciro Immobile ha alzato bandiera bianca. L'attaccante della Lazio ha chiesto la sostituzione a causa di un problema al flessore. Al suo posto Pedro. Brutte notizie per Sarri che in settimana potrebbe fare a meno di Immobile anche in occasione di Lazio-Bologna di Coppa Italia in programma giovedì.