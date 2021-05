Sassuolo, Berardi: “Europa? Speriamo in un passo falso della Roma”

Le parole del neroverde: "Noi ce la metteremo tutta per aprire questo ciclo dell’Europa"

Dopo la vittoria per 2-1 sul Genoa, il Sassuolo scavalca momentaneamente la Roma, in attesa che i giallorossi giochino alle 18:00 con il Crotone. I neroverdi sono quindi in Conference League, e tutta la squadra spera nell'impresa. Domenico Berardi è intervenuto così nel post partita ai microfoni di DAZN: “Noi ce la metteremo tutta per aprire questo ciclo dell’Europa. Ci teniamo molto. Sta a noi cercare di vincerle tutte e sperare in un passo falso della Roma”.