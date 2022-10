Sassuolo, Berardi ancora ko: da valutare per la Roma

Il Sassuolo ritrova e perde in 23 minuti Domenico Berardi. L'attaccante neroverde è entrato in campo al 56' e poi è uscito al 79' della sfida contro l'Atalanta. Si potrebbe trattare di una ricaduta al bicipite femorale che potrebbe fargli saltare la partita con la Roma. Il match con i giallorossi è in programma mercoledì 9 novembre alle ore 18:30. Nel post di Atalanta-Sassuolo, l'allenatore dei neroverdi Dionisi ha commentato così a Dazn la situazione di Berardi: "Realmente credo che si sia fermato subito perché non si è sentito tranquillo e ha chiesto di uscire. E’ troppo presto per dire cosa sia successo, mi sento ottimista, sembra così".