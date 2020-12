Sassuolo: ancora a parte Caputo, Defrel e Chiriches e in dubbio per la Roma

Continua per il Sassuolo la marcia d’avvicinamento al match con la Roma. Continuano i problemi fisici per Ciccio Caputo, punto di riferimento dell’attacco di De Zerbi e capitano dei neroverdi. Il bomber degli emiliani, fa sapere il club, ha continuato il lavoro differenziato insieme a Defrel e Chiriches. Tutti e tre restano in forte dubbio per la sfida con la Roma, in programma per domenica all’Olimpico. La squadra oggi ha svolto riscaldamento, partitella a tutto campo e conclusioni in porta.