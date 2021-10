Sarri sul terreno dell’Olimpico: “Non è di alto livello, aspettiamo miglioramenti”

Le parole dell'allenatore della Lazio: "Abbiamo avuto rassicurazioni che col tempo le cose andranno meglio"

Le condizioni del terreno dell'Olimpico hanno ricevuto parecchie lamentele, soprattutto da Mourinho che più e più volte ha fatto presente di come il campo non fosse all'altezza di uno stadio da Serie A. Anche Maurizio Sarri in conferenza stampa ha avuto qualcosa da dire: “Delle condizioni dell’Olimpico si sono lamentati in molti ma hanno risposto solo a me. Il terreno dell’Olimpico non è di alto livello, è scadente. Abbiamo avuto rassicurazioni che col tempo le cose andranno meglio e aspettiamo miglioramenti”.