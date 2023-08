Santos, ecco il dopo Falcao: Alexandre Gallo sarà il nuovo coordinatore tecnico

Il Santos annuncia ufficialmente l'arrivo di Alexandre Gallo come nuovo coordinatore tecnico. L'ex giocatore del Peixe (dal 1992 al 1996) prende il posto di Paulo Roberto Falcao che ha rassegnato le proprie dimissioni nei giorni scorsi dopo le accuse di molestie sessuali a suo carico. La Roma è in trattativa con il Santos per l'acquisto di Marcos Leonardo e ora bisognerà capire quale sia la volontà del nuovo dirigente.