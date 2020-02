Sampdoria-Verona a rischio rinvio, Ranieri: “Campionato condizionato”

Il rinvio delle cinque partite inizialmente previste a porte chiuse sta facendo discutere tutto il mondo del calcio. Ne ha parlato anche Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria ed ex giallorosso, che potrebbe veder rinviata anche la partita della sua squadra contro il Verona in programma lunedì: “Lo svolgimento del campionato, con tutte queste partite a porte aperte o chiuse e i vari rinvii, viene un po’ condizionato. Penso che giocare a porte chiuse sia la morte del calcio, ci ho giocato ed è irreale. Sembra di stare in allenamento e invece ti giochi i tre punti. Chi gioca in casa non ha il supporto del suo pubblico per cui non mi piace. Preferisco rinviarla, ma che tutto sia svolto con i tifosi che sono quelli che pagano”. Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha annunciato che la decisione verrà presa domani.