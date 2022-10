Sampdoria-Roma, arriva Ferrero allo stadio e scoppia il caos. Tensione sugli spalti

Momenti di tensione al Ferraris. L'ex presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, è arrivato allo stadio e i tifosi della Sampdoria non hanno gradito la sua presenza. Alcuni sostenitori hanno provato ad avvicinarsi in modo poco amichevole e sono intervenuti gli steward e le forze dell'ordine per calmare le acque. Lanna, il numero uno della società ligure, ha cercato di tranquillizzare la gente. Il rapporto tra la tifoseria e Ferrero non è tra i migliori da diversi anni, soprattutto dopo la notizia che il produttore cinematografico ha usato soldi del club per fini personali.