Sampdoria, Quagliarella non lavora col gruppo ma con la Roma ci sarà. Pericolo diffidati contro l’Inter

Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista del doppio impegno contro Inter e Roma. Nella partitella di ieri ha brillato La Gumina, che con una doppietta ha deciso la sfida in famiglia prima dell’interruzione decretata da mister Ranieri per un contrasto duro tra Ramirez e Tonelli.

Non si sono allenati con il gruppo Quagliarella e Ferrari: l’attaccante ha svolto lavoro in palestra ma non è in dubbio per l’impegno dell’Olimpico, mentre il difensore è ancora alle prese con il protocollo di recupero in seguito alla lesione del crociato rimediata a fine dicembre. Proprio l’ex Bologna ha parlato ai canali ufficiali del club riguardo al suo rientro in campo. Salterà la ripresa del campionato, quindi anche la gara con la Roma, ma sarà a disposizione di Ranieri per luglio.

La squadra blucerchiata si allenerà in mattinata. Contro l’Inter, domenica sera, il tecnico testaccino dovrebbe affidarsi al consueto 4-4-2. In porta giocherà Audero, davanti a lui: Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. A centrocampo uno tra Depaoli e Ramirez con Ekdal, Vieira e Jankto; la coppia d’attacco sarà quella formata da Gabbiadini e Quagliarella. Occhio ai cartellini: sono diversi i diffidati in casa Sampdoria. Dovranno evitare il giallo, oltre all’indisponibile Ferrari, Murru, Colley, Jankto e Linetty.