Sampdoria, primo allenamento di Ranieri: lavoro tecnico e partitella

Primo allenamento per Claudio Ranieri alla Sampdoria. I blucerchiati sono scesi in campo nel centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la sfida di domenica prossima contro la Roma. Come riporta il sito ufficiale del club, hanno svolto defaticante Bartosz Bereszynski e Omar Colley, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Individuale per Thorsby, terapie e palestra per Linetty. Solo fisioterapia per Seculin. Prevista per la giornata di domani una doppia seduta d’allenamento.