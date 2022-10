Sampdoria, niente De Rossi e Ranieri: ufficiale l’arrivo di Stankovic

Dejan Stankovic torna in Italia, stavolta come allenatore. Il serbo è infatti ufficialmente il nuovo tecnico della Sampdoria, che subito dopo il ko col Monza aveva esonerato Marco Giampaolo. Tra i nomi in corsa inizialmente c'erano anche Daniele De Rossi e Claudio Ranieri, alla fine la scelta è ricaduta sull'ex mister della Stella Rossa, oltre che centrocampista di Inter e Lazio. Il comunicato dei blucerchiati: "L’U.C. Sampdoria dà il benvenuto a Dejan Stankovic in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2023 con opzione fino al 30 giugno 2024. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna, del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società".