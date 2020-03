Sampdoria, lavoro atletico in vista della Roma. Personalizzato per Barreto

La partita tra Sampdoria e Verona è stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus scoppiata in Italia, così la squadra di Ranieri ha potuto dedicarsi oggi alla preparazione della sfida contro la Roma. I blucerchiati, nella sessione odierna, hanno svolto lavoro prevalentemente atletico per un’ora. Per Karol Linetty solo seduta rigenerativa, mentre Edgar Barreto ha svolto lavoro personalizzato. Alex Ferrari segue il percorso riabilitativo post-intervento. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Sampdoria, i blucerchiati riprenderanno gli allenamenti domani mattina.