Sampdoria in vendita, spunta Pallotta: l’ex Roma vuole tornare in Serie A

James Pallotta ci riprova. Dopo la Roma , e il tentativo (fallito) di diventare il presidente del Palermo , l'ex numero uno giallorosso sembra rispondere all'identikit dell'italo-americano a capo della cordata che potrebbe acquistare la Sampdoria , dicono da Repubblica. Stando alle indiscrezioni di Wall Street, sarebbe proprio lui a tirare le fila dell’unico soggetto che attualmente ha attivato due diligence, a seguito dell’arrivo dell’advisor Lazard - lo stesso, tra l'altro, dell'affare per l'acquisto dei rosanero. L'interesse per il mondo del calcio, soprattutto quello tricolore, la possibilità di connubio con il turismo, e la voglia di rivincita rispetto agli anni passati nella Capitale hanno portato il sessantaquattrenne a rimettere gli occhi in "casa" nostra.

Ma non solo. Perché uno degli obiettivi, già a Roma, di Pallotta junior era quello di costruire un nuovo stadio, motivo di scontro con le varie amministrazioni capitoline. Potrebbe non essere lo stesso a Genova, visto anche il bel rapporto che l'italo-americano ha con 777, proprietario del Genoa. E alcune dichiarazioni rilasciate da Pallotta vanno in questa direzione: “Stiamo mettendo insieme un consistente fondo e penso che ci siano ancora alcune opportunità interessanti in Italia. È curioso che ci siano tutti questi americani che comprano squadre e io non abbia mai parlato con nessuno prima che acquistassero i club. Avremmo potuto raccontare gli errori che abbiamo fatto e cercare di aiutarli”.