Sampdoria, vacanze finite: esercitazione tecnico-atletica nel primo giorno di lavoro

Dopo i quattro giorni di pausa concessi dal mister Claudio Ranieri, la Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida dell’Olimpico contro la Roma, in programma domenica 3 gennaio alle ore 15. I blucerchiati hanno lavorato sul campo 2 del Mugnaini: la squadra ha svolto un’esercitazione tecnico-atletica, preceduta da lavori di riattivazione. Individuale per Bereszynski, solo massaggi per Ekdal e terapie di recupero per gli altri due infortunati Ferrari e Gabbiadini. Alla doppia seduta in programma domani parteciperanno pure Askildsen, Colley, Damsgaard, Jankto, Thorsby e Yoshida, assenti oggi.