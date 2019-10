Sampdoria, Di Francesco in bilico: idea Ranieri per la panchina

Eusebio Di Francesco è a un passo dall’esonero. L’ex tecnico giallorosso ha totalizzato con la Sampdoria 3 punti in sette gare, con sei sconfitte e una sola vittoria contro il Torino. Un bottino misero per l’allenatore abruzzese, con la dirigenza blucerchiata che pensa a un cambi di rotta immediato. Come riporta Nicolò Schira di La Gazzetta dello Sport, il diesse Osti punta su Stefano Pioli, mentre il patron Ferrero è stuzzicato anche dall’idea Claudio Ranieri, lo scorso anno sulla panchina della Roma. Terza scelta Beppe Iachini, amatissimo dalla tifoseria.