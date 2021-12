Sampdoria, dal film con Verdone alla Serie A: la strana storia di Falcone

Esordio stagionale per il portiere romano. Falcone romanista fin da piccolo ha recitato anche in alcuni film e serie TV prima di diventare un calciatore professionista

Roma-Sampdoria sarà una gara particolare per Wladimiro Falcone. Il portiere dei blucerchiati è un grande tifoso giallorosso, fino al 2010 ha giocato nella Vigor Perconti. Nel 2012 la Roma era sulle sue tracce ma alla fine è andato a Genova. Secondo quanto riportato da La Repubblica, prima iniziare la carriera da calciatore ha recitato ad appena due mesi, nel celebre film "Viaggi di Nozze" con Carlo Verdone. Nella scena il famoso attore romano lo tiene in braccio in una stanza d'albergo. L'estremo difensore ha dichiarato di aver girato altri film e serie TV. Il suo obiettivo però è sempre stato quello di fare il calciatore. Questa sera complice l'infortunio di Audero sfiderà da titolare la su squadra del cuore.